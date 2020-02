Lazio-Verona, solo 0-0. Magic moment, Immobile non timbra. Inter a +1

Lazio-Verona, recupero della 17esima giornata di Serie A, è appena terminata con il punteggio di 0-0. I biancocelesti non sono riusciti a conquistare i tre punti (ecco le parole di Tare nel prepartita), quindi l’Inter resta davanti alla squadra di Inzaghi. Immobile e Luis Alberto non bastano: ecco gli eventi principali

LAZIO-VERONA SENZA GOL – La Lazio cerca di dominare il gioco, ma il Verona prosegue nella sua stagione d’oro e cerca di far male in contropiede. Le due squadre cercano di rispondersi colpo su colpo a viso aperto e entrambe costruiscono diverse occasioni. Nel primo tempo, è sopratutto Ciro Immobile a cercare di sbloccare il risultato, ma termina 0-0. Nella ripresa da segnalare il palo di Luis Alberto e un’occasione per Lazovic. Il capocannoniere della Serie A ci prova ancora nel finale, ma stavolta non segna. Forcing finale della Lazio, ma Silvestri para. Con questo risultato, i biancocelesti restano terzi in classifica a -1 dall’Inter e -4 dalla Juventus.