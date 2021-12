Lazio-Udinese da montagne russe! Succede di tutto: 8 gol e 3 espulsi

Lazio e Udinese si sono affrontate per il quindicesimo turno di Serie A allo Stadio Olimpico di Roma. Il match è terminato sul punteggio di 4-4.

SPETTACOLO – Il turno infrasettimanale di Serie A si chiude con Lazio-Udinese. La squadra di Luca Gotti passa in vantaggio con Beto di testa al 17′. L’attaccante portoghese realizza una doppietta al 32′: servito in verticale, salta Pepe Reina e mette dentro. Dopo appena 2′ i padroni di casa accorciano con Ciro Immobile che sfrutta un rimpallo in area e insacca da pochi passi. I friulani trovano il terzo gol in contropiede con Nahuel Molina al 44′. Nella ripresa i biancocelesti rimettono in piedi la gara in 5′. Prima Pedro batte Marco Silvestri di destro al 51′. Poi Sergej Milinkovic-Savic trova l’incrocio dei pali con un meraviglioso sinistro da fuori area e firma il pareggio al 56′. Patric si fa espellere per un’ingenua seconda ammonizione al 57′. Stessa sorte per Molina, doppio giallo e rosso al 69′. Francesco Acerbi completa la rimonta per la squadra di Maurizio Sarri con un colpo di testa sul filo del fuorigioco al 79′. Quando sembra ormai finita, Tolgay Arslan dal limite realizza il clamoroso 4-4 al 99′. Rissa finale ed espulsione per Walace al 100′. La Lazio sale a 22 punti in classifica, l’Udinese a 16.