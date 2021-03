Lazio-Torino, respinto il ricorso dei biancocelesti: gara va giocata

Lazio-Torino si giocherà. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto il ricorso presentato dai biancocelesti riguardo il rinvio del match contro i granata.

RECUPERO – Lazio-Torino si giocherà, anche se non si sa ancora quando. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, infatti, ha respinto il ricorso della squadra biancoceleste riguardo il rinvio del match contro il Torino, originariamente in programma lo scorso 2 marzo. I granata non si erano presentati al match, secondo disposizioni dell’ASL del capoluogo piemontese, per un focolaio di Coronavirus scoppiato all’interno della rosa. La gara sarà quindi recuperata: non è ancora definita, però, la possibile data in cui sarà disputato il match di recupero. Confermato, quindi, quanto definito dal Giudice Sportivo lo scorso 12 marzo. La Lazio chiedeva il 3-0 a tavolino, ma alla fine ha prevalso la linea di quanto successo con Juventus-Napoli.