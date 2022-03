Lazio show a Cagliari, tris e corsa quarto posto ancora possibile

La Lazio si porta a quattro punti dalla zona Champions League, in attesa che domani giochi la Juventus. A Cagliari show della squadra di Sarri: 0-3 a fermare la risalita salvezza dei rossoblù.

UN DOMINIO – La Lazio torna grande e può ancora ambire sogni di quarto posto. Indiscutibile 0-3 in casa del Cagliari, a interrompere un ottimo momento dei rossoblù che si erano rilanciati uscendo dalla zona retrocessione. Episodio però molto discusso per sbloccare il match, al 16’: Luis Alberto tira, Giorgio Altare respinge col gomito quando aveva il braccio dietro la schiena. L’arbitro Fabio Maresca fa proseguire e Ciro Immobile conclude alto, poi però arriva il richiamo del VAR: rigore fra forti proteste. Si calcia al 19’, Immobile spiazza Alessio Cragno e fa 0-1. Non c’è da discutere, anzi, sul raddoppio della Lazio: al 42’ Luis Alberto salta in tunnel Razvan Marin e avvia il contropiede, Immobile tocca sulla destra per Felipe Anderson che entra in area e serve sul secondo palo Luis Alberto per il tocco in rete. Azione da manuale dei biancocelesti. Potrebbe ripeterla al 51’: altro contropiede, stavolta Felipe Anderson serve Immobile e Cragno para il destro piazzato. È solo rimandato lo 0-3, al 62’ Sergej Milinkovic-Savic anticipa Dalbert Henrique e serve Felipe Anderson, dribbling su due avversari e destro a incrociare. L’ultima mezz’ora è di pura accademia, la Lazio arriva in scioltezza al triplice fischio col Cagliari anche poco fortunato. Questo nonostante l’espulsione di Adam Marusic, doppio giallo (il secondo per ingenuo fallo di mano) quando però si era all’89’.