Lazio-Sassuolo 2-1, Immobile firma la rimonta biancoceleste: 4 di fila

Photo 198073474

Termina Lazio-Sassuolo, sfida iniziata alle ore 18:00. I biancocelesti trovano una vittoria in rimonta tra le mura di casa, dopo essere passati in svantaggio nei primi minuti del primo tempo. A firmare la vittoria ci pensano due dei protagonisti della squadra capitolina: Sergej Milinkovic-Savic e Ciro Immobile.

VITTORIA IN RIMONTA – Si mette subito sui binari giusti la sfida per la squadra ospite, che al sesto minuto di gioco trova la rete del vantaggio grazie a Caputo, che sfrutta con un bel rasoterra l’assist di Djuricic. La Lazio però non ha intenzione di stare a guardare e prova subito a trovare il gol del pareggio che arriva al 25′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo ed è firmato da un colpo di testa di Sergej Milinkovic-Savic. Nella ripresa i biancocelesti pressano e riescono anche a ribaltare il risultato grazie alla rete del solito Ciro Immobile, che sfrutta l’assist di Marusic al termine di un’azione personale sulla sinistra. Nel finale gli uomini di De Zerbi provano ad attaccare per cercare il pareggio, ma non riescono a trovare la rete del 2-2, permettendo così alla squadra di Simone Inzaghi di firmare la quarta vittoria consecutiva in Serie A.