La Lazio ribalta il Bologna, Maximiano sciagurato ma Immobile c’è!

Grande partita tra Lazio e Bologna che non mollano di un centimetro. Due cartellini rossi, uno da un lato e uno dall’altro. Esordio in biancoceleste anche dell’ex Inter Matias Vecino

SHOW − Match ricco di pathos e tensioni all’Olimpico tra Lazio e Bologna. Inizio choc dei biancocelesti che dopo 5′ rimangono in dieci uomini per la scellerata espulsione del nuovo portiere Maximiano. Lo spagnolo sbaglia prendendo la palla con le mani fuori dall’area di rigore. Il Bologna approfitta della superiorità numerica riversandosi in avanti e trovando al 37′ il gol del vantaggio con Marko Arnautovic su rigore. Nella ripresa, gara che ritorna in parità di uomini con l’espulsione per Soumaoro del Bologna. Al 71′ la Lazio trova il pari con l’autorete di De Silvestri mentre alcuni minuti più tardi Ciro Immobile batte Skorupski per il 2-1. Nel finale, esordio alla Lazio dell’ex Inter Vecino.