La Lazio passeggia sul campo della Salernitana: doppietta per Immobile

Termina 0-3 all’Arechi Salernitana-Lazio. Tutto facile per la squadra di Sarri che ha chiuso il primo tempo sul doppio vantaggio grazie alla doppietta di Immobile. Nella ripresa, in rete Lazzari

FACILE − La Lazio ha sbancato l’Arechi di Salerno battendo per 3 a 0 la Salernitana. Tutto facile per i ragazzi di Sarri che trovano la prima vittoria del 2022. Match che si sblocca al minuto 7 con Ciro Immobile che ribadisce in porta un buon suggerimento di Milinkovic Savic. Il raddoppio biancoceleste non si fa attendere e tre più minuti più tardi, è sempre Immobile a rendersi protagonista. Pedro va via sulla fascia destra, tocco in mezzo per l’attaccante che con un facile tap-in batte Belec. Nella ripresa, controllo della Lazio che trova il tris con Lazzari appena entrato al 66′. Esultanza un po’ polemica del giocatore, probabilmente rivolta alla panchina.