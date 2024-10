Lazio-Nizza, quattro gol e primo posto in Europa League!

La Lazio vince anche la seconda giornata di UEFA Europa League contro il Nizza con il risultato di 4-1. Primo posto nella competizione per i biancocelesti.

PUNTEGGIO PIENO – La Lazio vince ancora allo Stadio Olimpico per 4-1 contro il Nizza e si assicura dopo la seconda giornata il primo posto nel campionato di UEFA Europa League. La serata capitolina inizia nel migliore dei modi con un super-gol di sinistro a giro dello spagnolo Pedro, che prova una conclusione che prima bacia la traversa e poi si deposita in rete. Al minuto 35 raddoppia Taty Castellanos, che festeggia così il suo compleanno numero 26. Un cucchiaio davanti al portiere avversario. Sei minuti dopo Jeremie Boga riapre i giochi di sinistro in area di rigore. Nel secondo tempo non c’è storia: Castellanos segna una rete fantastica al 53′ rientrando sul destro, mettendo a sedere il difensore e tirando sotto l’incrocio dei pali. Al 67′ Mattia Zaccagni colpisce su calcio di rigore confermando lo stato di forma impeccabile della sua Lazio. Sei punti in Europa League, seconda vittoria consecutiva e ottime risposte dal percorso al di fuori dell’Italia fino ad ora. La squadra di Marco Baroni si potrebbe candidare seriamente come una delle favorite per la conquista della coppa.