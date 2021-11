Lazio, Immobile torna ed è subito decisivo nella vittoria in Europa League

Rientrato dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori nella gara persa contro la Juventus, Ciro Immobile ha subito lasciato il segno sulla vittoria della Lazio in trasferta contro la Lokomotiv Mosca. Tre punti che hanno permesso ai biancocelesti di qualificarsi matematicamente al prossimo turno di Europa League.

RIENTRO COL BOTTO – Ciro Immobile lancia la Lazio in Europa League con una doppietta su calcio di rigore contro la Lokomotiv Mosca. Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, l’attaccante biancoceleste ha trasformato i due rigori mettendo in discesa la partita per la squadra di Maurizio Sarri. Nel finale arriva anche lo 0-3 di Pedro con un bellissimo gol da fuori area. Con questo risultato i biancocelesti sono sicuramente al prossimo turno e – in caso di vittoria contro il Galatasaray – può arrivare anche il primo posto che può valere il passaggio diretto agli ottavi di Europa League.