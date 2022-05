Lazio-Hellas Verona, ultimo ballo da urlo: 3-3. Rimonta e contro rimonta

Pari spettacolare all’Olimpico tra la Lazio ed Hellas Verona, termina 3-3. Finisce il campionato per Sarri e Tudor, i biancocelesti certi del quinto posto e dell’Europa League

SPETTACOLO − Match pazzo e spettacolare all’Olimpico di Roma tra Lazio ed Hellas Verona. Le due squadre, senza ormai grossi pensieri per la testa (biancocelesti sicuri dell’Europa League e scaligeri certi del nono posto), giocano con spensieratezza. Pronti-via e la squadra di Tudor costruisce un uno-due letale prima con Simeone e poi con Lasagna. Ma entro fine primo tempo, la Lazio riesce a rimontare: primo gol in Serie A per Cabral e siluro di Felipe Anderson a battere Berardi. Nella ripresa, ancora emozioni. La Lazio completa il sorpasso con Pedro al 62′ ma 15 minuti più tardi è ancora il Verona a rispondere colpo su colpo con il tap-in di Hongla. Termina con un pari pirotecnico l’ultima per Sarri e Tudor.