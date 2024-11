La Lazio si ferma alla… Traversa: pari col Ludogorets all’Olimpico!

La Lazio e il Ludogorets pareggiano 0-0 all’Olimpico nel match di Europa League. Traversa clamorosa nel finale per i capitolini.

STOPPPATA – All’Olimpico di Roma, la Lazio di Marco Baroni va a caccia dell’ottava vittoria consecutiva e prova a conquistarla contro il Ludogorets in Europa League. In avanti, riposa Zaccagni, con il tecnico biancoceleste che manda in campo dall’inizio sia Dia che Noslin. C’è da difendere il primo posto in classifica. La partita è praticamente dominata dalla formazione capitolina, che schiaccia la compagine bulgara nella propria metà campo sin dai primi minuti. Le prima occasione della partita arriva al 23′: Tchaouna serve Noslin in area di rigore, ma l’attaccante colpisce male e mette la palla fuori. Nel finale di tempo, pericoloso un paio di volte Dia, che si fa però stoppare in entrambi i casi da Bonmann. Nella ripresa, i biancocelesti non cessano di attaccare e al 72′ reclamano per un calcio di rigore su Isaksen. Ma dopo revisione al Var, il signor Strukan decide di non darlo. All’86’, grandissima palla-gol per la squadra di Baroni, che becca una clamorosa traversa con il francese Guendouzi. Tiro potentissimo del centrocampista, che però va a stamparsi sul legno. Nel finale, pericoloso Castellanos, ma la sua conclusione finisce al lato.

Lazio-Ludogorets 0-0