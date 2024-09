Lazio, che esordio in Europa League! Dominata la Dinamo Kiev

Parte alla grande il cammino in Europa League per la Lazio nella fase campionato del nuovo formato della competizione. In trasferta contro la Dinamo Kiev la squadra di Baroni domina e porta a casa i primi tre punti grazie a un netto 0-3

BUONA LA PRIMA – Un esordio da ricordare per Marco Baroni da allenatore quello in Europa: il tecnico alla guida della Lazio parte infatti con una vittoria importante in Europa League, nella fase campionato della competizione. Il tutto dopo la sconfitta in Serie A contro la Fiorentina. A farne le spese è la Dinamo Kiev, in una partita giocata ad Amburgo per i purtroppo noti accadimenti in Ucraina. Si decide tutto, di fatto, nella prima frazione di gioco: dopo soli cinque minuti è infatti Dia a sbloccare il risultato. Gli ucraini provano a reagire, ma senza riuscire a trovare il colpo decisivo e nel giro di due minuti i biancocelesti mettono in ghiaccio la partita. Prima al 34′, quando Dele Bashiru trova il raddoppio, a cui segue al 35′ la doppietta personale di Dia che cala anche il tris. Nella ripresa di innervosisce la partita, con l’arbitro che estrae due cartellini rossi: prima per Bragaru della Dinamo Kiev, al 72′, poi a Noslin della Lazio al minuto 82. Due sanzioni che di fatto non vanno a influire sull’andamento della partita, che si trascina fino al triplice fischio finale sullo 0-3. Con la Lazio che festeggia i primi tre punti nel girone unico.

DINAMO KIEV-LAZIO 0-3

Gol: Dia al 5′ e al 35′, Dele Bashiru al 34′