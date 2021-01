La Lazio domina il derby: tris, super Luis Alberto! Inter, resta +3 sulla Roma

La Lazio stravince nel derby che apre la diciottesima giornata di Serie A. All’Olimpico è 3-0 biancoceleste, con doppietta di un super Luis Alberto. Roma mai in partita e che fallisce la possibilità di andare, almeno fino a domenica sera, a pari punti con l’Inter.

SENZA STORIA – Uno dei derby più indirizzati della storia recente a Roma. La Lazio dilaga: 3-0 e potevano anche essere di più. Giallorossi in serata no, dopo la rimonta nel finale sull’Inter, e mai vittoriosi con le big. Apre le marcature uno svarione clamoroso di Roger Ibanez, che si addormenta su pressing di Manuel Lazzari e scivola rinviando addosso all’avversario, che serve un involontario assist a Ciro Immobile per la facile conclusione dell’1-0. Nove minuti dopo e Lazzari, imprendibile, sfonda sulla destra crossando arretrato per Luis Alberto, che gira in rete nell’angolino basso. Tutto in discesa per la Lazio, con Pau Lopez che evita in un paio di circostanze un ulteriore passivo. Non può nulla al 67’, quando ancora Luis Alberto riceve ai venti metri e piazza col destro il pallone della doppietta. Solo nel finale si vede la Roma dalle parti di Pepe Reina, con un tiro di Edin Dzeko salvato sul primo palo. Terza vittoria consecutiva per la Lazio, che ritrova il successo nel derby dopo due anni: va a trentuno punti, -3 dalla Roma.