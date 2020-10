Lazio-Bologna: Immobile decisivo, Inzaghi torna alla vittoria! Mihajlovic giù

Ciro Immobile Cagliari-Lazio

Lazio-Bologna termina senza sorprese ma non senza emozioni. La Lazio di Inzaghi riesce a ottenere i tre punti contro gli ospiti allenati dall’ex Mihajlovic. Torna in campo in Serie A e al gol-vittoria Immobile

VITTORIA CASALINGA – A Roma il gol annullato dal VAR a Mattias Svanberg al 13′ “condiziona” la partita del Bologna, che non segna più nei 90′. Alla Lazio bastano le reti di Luis Alberto al 54′ e del solito Ciro Immobile (rientrato dopo la squalifica rimediata in Lazio-Inter) al 76′ per conquistare i tre punti casalinghi. Inutile, al 91′, il gol dell’ex Lorenzo De Silvestri a tempo praticamente scaduto. Il 2-1 di Lazio-Bologna porta i biancocelesti di Simone Inzaghi momentaneamente all’ottavo posto. Con 7 punti in classifica, come Hellas Verona e Roma. Malissimo i rossoblù di Sinisa Mihajlovic, che restano nelle retrovie con soli 3 punti, insieme a Parma e Udinese. Un sedicesimo posto “proiettato” verso la Serie B, oggi.