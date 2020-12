Lazio avanti in Champions League col brivido: 2-2 grazie alla traversa al 92′

Condividi questo articolo

Simone Inzaghi Lazio-Bologna

La Lazio di Inzaghi si qualifica agli ottavi di Champions League soffrendo più del previsto in casa. Il risultato finale è frutto di una traversa che nega la vittoria-qualificazione agli ospiti

CHE PAURA – La Lazio vola agli ottavi di finale di Champions League con il brivido. Apre le marcature Joaquin Correa al 12′, ma già al 15′ Ruud Vormer riporta la situazione in parità per il Bruges (Club Brugge). Il rigore di Ciro Immobile al 27′ permette alla Lazio di tornare in vantaggio. Al 39′ l’espulsione di Eduard Sobol per doppio giallo dà un vantaggio anche a livello numerico. Nonostante ciò, Hans Vanaken al 76′ sigla il 2-2 fissando il risultato finale. La clamorosa traversa colpita dagli ospiti al 92′ evita la beffa che avrebbe eliminato i padroni di casa. Il 2-2 di Roma, in virtù dell’1-2 di Zenit San Pietroburgo-Borussia Dortmund, qualifica i biancocelesti di Simone Inzaghi agli ottavi di finale come secondi nel Gruppo F con 10 punti. Passano come primi i tedeschi del Borussia Dortmund (13), mentre “retrocedono” in Europa League i belgi del Bruges (8) allenati da Philippe Clement. Escono da ogni competizione UEFA i russi dello Zenit San Pietroburgo (1).