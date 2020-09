Lazio-Atalanta, poker per Gasperini. Gomez top, gli esterni dominano

Alejandro Gomez Atalanta

Lazio-Atalanta è appena terminata con il punteggio di 1-4. I biancocelesti soffrono il gioco dei bergamaschi per gran parte del match. Alejandro Gomez è il grande protagonista della partita con una doppietta. Gli esterni di Gasperini dominano e mettono in difficoltà Inzaghi

A SENSO UNICO – L’Atalanta di Gasperini dà subito un chiaro indirizzo alla partita. All’11esimo Gosens porta in vantaggio gli ospiti. Al 32esimo è lo stesso esterno a lanciare il raddoppio dei suoi: assist per Hateboer che fa lo 0-2. Non è finita: Gomez al 41esimo segna il terzo gol. La Lazio cerca di reagire nel secondo tempo con Caicedo che segna al 57esimo, ma non basta. Al 60esimo Gomez sigla la doppietta personale. Lazio-Atalanta termina quindi 1-4.