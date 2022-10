Lazio a secco in Europa League: contro lo Sturm Graz termina 0-0

Pareggio senza reti in Sturm Graz-Lazio, sfida valevole per la terza giornata di UEFA Europa League. Le due squadre non vanno oltre lo zero a zero, soprattutto i biancocelesti in vantaggio di un uomo gli ultimi dieci minuti di partita.

SENZA EMOZIONI – Pareggio senza particolari emozioni per la Lazio in Europa League contro lo Sturm Graz. Sfida combattuta ma con poche occasioni da gol. All 79′ il gol di Ciro Immobile, annullato subito dopo dal VAR. Circa minuto dopo l’espulsione di Jusuf Gazibegovic, ma anche in superiorità la Lazio non riesce a trovare la via del gol gli ultimi dieci minuti di partita. Lazio momentaneamente prima in classifica in attesa di Feyenoord e Midtjylland in campo alle 21.