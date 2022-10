La Lazio in 10 si fa recuperare nel finale! Pari Sturm Graz. Lazzari espulso

Termina 2-2 Lazio-Sturm Graz. I biancocelesti ci hanno provato fino all’ultimo nonostante la mancanza di un uomo per un tempo. Lazzari espulso per doppia ammonizione

NERVOSISMO − Match intenso all’Olimpico tra Lazio e Sturm Graz, valido per la quarta giornata di Europa League. Dopo il pareggio nello stesso girone fra Feyenoord e Midtjylland alle 19 (2-2), i biancocelesti hanno una grande chance per staccare tutti e salire al primo posto. Gara però non semplice. Primo tempo decisamente bloccato e con un certo nervosismo sia da una parte che dall’altra. La prima occasione del match arriva alla mezz’ora con Immobile che gira un ottimo suggerimento di Pedro ma fantastica la parata dii Siebenhandl. I biancocelesti attaccano e al 45′ vanno in vantaggio su calcio di rigore. Fallo ai danni proprio di Immobile che non sbaglia dal dischetto. Ma il nervosismo dei primi minuti trova la sua massima estremizzazione nel finale di primo tempo. Lazzari reagisce a Prass beccandosi la seconda ammonizione e dunque il rosso. Secondo giallo, in realtà, piuttosto severo con il giocatore austriaco che ha accentuato e non poco.

INTENSITÀ − Ripresa in 10 dunque per la Lazio che parte malissimo. Pronti-via e dopo 10′ Boving pareggia i conti per lo Sturm Graz. Ma i biancocelesti non demordono rituffandosi con forza in avanti. E al minuto 71 trovano la rete del sorpasso con Pedro che insacca alle spalle di Siebenhandl dopo un delizioso triangolo con Felipe Anderson. Finale di sofferenza dei ragazzi di Sarri che però non possono nulla all’83’ ancora sul mancino micidiale di Boving. All’Olimpico è 2-2.