L’Atalanta non si ferma, Benevento travolto 4-1 nell’anticipo

Condividi questo articolo

Si è chiusa Benevento-Atalanta, anticipo della diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Netta vittoria per la squadra di Gasperini che continua così il suo ottimo momento

La diciassettesima giornata del campionato di Serie A si è aperta col posticipo di questo pomeriggio Benevento-Atalanta. Netta vittoria della squadra di Gasperini che si impone 4-1 agganciando provvisoriamente il quarto posto in classifica. Atalanta in vantaggio grazie a Ilicic al 30′ in una partita che fin dal primo minuto ha avuto poca storia nonostante il provvisorio pareggio dei padroni di casa realizzato da Marco Sau al 50′. I neroazzurri non accusano il colpo, chiudono il match con l’uno-due di Toloj-Zapata al 70′-71′ e dilagano con Muriel all’86’.