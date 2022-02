L’Atalanta cambia proprietà? KKR smentisce: «Ipotesi mai considerata»

L’Atalanta sembrava vicinissima al cambio di proprietà (vedi articolo). Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il fondo KKR starebbe per prelevare il club con Luca Percassi che comunque non uscirebbe di scena completamente. Il fondo ha smentito tramite un portavoce, come riporta sportmediaset.it

SMENTITA – L’Atalanta a un passo dal cambio di proprietà? Mentre dal club bergamasco non arrivano né conferme né smentite, il fondo americano KKR, dato appunto a un passo dal prelevare la società dei Percassi, ha smentito i rumors attraverso un portavoce: “Non è mai stata presa in considerazione questa ipotesi”.