L’Argentina aiuta l’Italia: gli Azzurri mantengono un record internazionale

Con la sconfitta per 1-2 contro l’Arabia Saudita, l’Argentina ha mancato l’obiettivo dei 3 punti all’esordio al Mondiale. In più, l’Albiceleste ha mancato il possibile raggiungimento di un record in mano all’Italia di Roberto Mancini

SFUMATO – L’Argentina di Leo Messi parte male nel mondiale in Qatar. L’Albiceleste cade 1-2 contro l’Arabia Saudita, che dopo lo svantaggio iniziale, nel secondo tempo rimonta la partita. Per l’Argentina, oltre alla delusione, c’è anche della amarezza. Con la sconfitta di oggi, la Nazionale sudamericana non ha raggiunto il record di imbattibilità, attualmente ancora in mano all‘Italia. La Nazionale di Roberto Mancini ha collezionato ben 37 partite senza sconfitte tra il 2018 e il 2021. L’Argentina non è riuscita ad andare oltre le 36. A un passo dal record.