La Uefa prepara calendario fitto e occhio alle nazionali – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che la Uefa vuole portare a conclusione le coppe e quindi il calendario sarà pieno. Per il prossimo anno poi ecco le nazionali.

TUTTE LE COPPE – Con la ripresa del calcio giocato i club devono prepararsi a un tour de force. L’Uefa infatti non prende in considerazione l’eventualità di utilizzare una formula ridotta per completare Champions ed Europa League. Quindi dovendo completare i campionati e l’intero tabellone non viene scartata la necessità di dovere programmare fino a 4 gare a settimana.

SOSTE CON PIU’ PARTITE- Intanto, come previsto l’organismo europeo ha liberato la “finestra” di giugno riservata alle nazionali. Le partite non sono cancellate, ma verranno recuperate nella prossima stagione. Se ne giocheranno 3 invece di 2 nelle soste di settembre, ottobre e marzo. Anche la prossima stagione sarà molto intensa.