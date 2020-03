La Uefa non si ferma, Euro 2020 non Ã¨ ancora messo in discussione

La Uefa non si ferma, Euro 2020 non...

La Uefa non si ferma, Euro 2020 non è ancora messo in discussione

L’emergenza Coronavirus non sembra fermare il calcio europeo. La Uefa sta valutando se sospendere le competizioni per club, ma per il momento l’Europeo del 2020 non sembra essere al momento in discussione

La Uefa continua a tergiversare sul modo in cui affrontare l’emergenza Coronavirus. Ormai sono fermi il calcio italiano e spagnolo e le competizioni europee sono ormai in bilico, ma per il momento la Uefa non sembra mettere in discussione l’Europeo della prossima estate. Un portavoce della Uefa ha infatti affermato ai microfoni di Goal.com che per il momento non si valuta l’idea di sospendere e rinviare la manifestazione continentale: “Non c’è motivo di cambiare nulla nel calendario. La Uefa è in contatto con le autorità locali e internazionali competenti in merito al coronavirus e al suo sviluppo”.

fonte: goal.com