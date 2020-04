La Uefa fa giocare fino al 3 agosto, la Lega si prepara – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” riporta che la Uefa ha stabilito nel 3 agosto la data per chiudere le competizioni. In Lega Serie A pensano a come riprendere gli allenamenti.

TERMINE ULTIMO – C’è tempo fino al 3 agosto per definire sul campo le classifiche dei campionati e per indicare i nomi delle squadre che parteciperanno alle coppe europee 2020-21. Il termine (ultimo?) è stato comunicato alle Federazioni e alle Leghe da parte dell’Uefa che ha dunque abbattuto definitivamente la data del 30 giugno per concludere la stagione. Rispetto a 20 giorni fa è tutto cambiato e anche dalla Fifa (che ieri ha annullato tutti gli incontri internazionali di qualificazione previsti fino a giugno compreso) arrivano rassicurazioni sulla prospettiva di avere il nulla osta per l’allungamento dei contratti dei giocatori oltre il 30 giugno. Fino a quando? Fino alla conclusione della stagione.

TUTTO DA DEFINIRE – Ieri durante l’assemblea in conference call delle società di A il presidente Dal Pino e l’ad De Siervo hanno letto il documento di giovedì sera nel quale Uefa, Eca ed European Leagues invitano a concludere il 2019-20 anche a costo di giocare fino ad agosto. “Vietato” chiudere ora la stagione come ha fatto la Pro League belga. A dire il vero non tutti i club in via Rosellini la pensano allo stesso modo e ci sono due schieramenti contrapposti ovvero chi vuole cercare di arrivare fino alla fine e chi invece ritiene che sarebbe meglio concludere qui il torneo e concentrarsi sui tagli agli stipendi dei giocatori. La Federcalcio e la Lega invece vanno avanti per la loro strada e continuano a programmare la ripartenza. Per il momento gli scenari possibili non hanno ancora prodotto una data certa perché i numeri dei morti rimangono altissimi e dunque anche il 20 maggio, la data che in Federcalcio auspicano, è assai ipotetica.

PRECAUZIONI PER GLI ALLENAMENTI – E’ chiaro però che la ripresa, che sarà decretata dall’esecutivo, va comunque pianificata anche se con più modelli di calendario. Fino al 13 aprile gli allenamenti non possono essere ripresi, poi bisognerà vedere se questo termine sarà spostato più in là. In ogni caso, quando si potrà ripartire con le sedute, l’idea della Lega e dei club è quella di fare una settimana di lavoro a gruppetti e altre 3 con la squadra al completo. Realisticamente sarà necessario un mese. Per questo in tanti in via Rosellini ritengono che con le partite si ripartirà (eventualmente) a inizio giugno per finire a metà luglio. Da metà luglio in poi andrebbero in scena le coppe europee. Confermata l’ipotesi che alcune formazioni, almeno per svolgere gli allenamenti (le gare si vedrà), possano organizzare ritiri lontano dalla loro città in quelle che vengono definite “safe zone” ovvero luoghi in regioni dove il contagio sarà zero. Da qui a quando ci sarà il via libera agli allenamenti questi posti non mancheranno. Di certo i calciatori saranno sottoposti a visite di controllo (soprattutto i positivi “conclamati”) e diverse società hanno già provveduto a ordinare (acquistandoli) tamponi per farsi trovare pronte in caso di necessità.

DOCUMENTO FIGC – La Figc metterà a disposizione delle Leghe, e dunque di tutti i club, una relazione preparata da parte della propria commissione medico scientifica, guidata dal professor Zeppilli e nella quale ci sono anche dei virologi. In questo “vademecum” saranno date una serie di raccomandazioni per tornare a lavorare in sicurezza (dagli esami da fare, alla sanificazione dei locali passando per le pratiche di allenamento), ma sarà inviata solo quando ci sarà una data certa per la ripresa. A un documento simile lavora anche l’associazione medici sportivi italiani.