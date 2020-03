La Lega Serie A chiede proporoga del mercato: avanti a ottobre? – TS

“Tuttosport” riporta che la Lega Serie A tra le sue richieste ha anche una proroga del mercato estivo, magari fino a ottobre.

TUTTO IN AVANTI – Tra le richieste che la Lega Serie A (che oggi si riunirà di nuovo in assemblea virtuale) ha inviato alla Figc, al termine dell’assemblea di ieri, c’è anche quella di chiedere a Gianni Infantino di allungare la prossima sessione di mercato estiva fino al termine di settembre o addirittura ai primi giorni di ottobre. Con una contestuale riduzione della finestra invernale di gennaio, a quel punto molto vicina alla fine della campagna acquisti precedente. Questa modifica sarebbe necessaria nel caso in cui ripartisse la stagione con una conclusione a luglio. A quel punto salterebbero i termini classici del mercato estivo che dovrebbe necessariamente sforare. Questo approccio sposta la questione a livello internazionale.