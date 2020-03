La Lazio vuole tornare ad allenarsi ma l’AIC dice no: c’Ã¨ il rinvio – GdS

La Lazio vuole tornare ad allenarsi ma l’AIC dice no: c’è il rinvio – GdS

La Lazio di Claudio Lotito è sempre più intenzionata a tornare in campo per riprendere gli allenamenti ma, secondo la “Gazzetta dello Sport”, con le giuste precauzioni. Intanto il presidente dell’AIC Damiano Tommasi dice no (vedi articolo).

GLI ALLENAMENTI – La Lazio vuole tornare al più presto ad allenarsi, tant’è che aveva già fissato una data per il ritorno in campo a Formello, ovvero il 23 marzo. Data che, ovviamente, è stata rinviata ma resta comunque l’intenzione di tornare a riaccendere il motore. Discorso rinviato a giovedì 26 marzo, ma non è escluso che si procrastini tutto direttamente alla settimana successiva. La volontà di Claudio Lotito è quella di tornare ad allenarsi per prepararsi poi al finale di stagione, nonostante la situazione emergenza Coronavirus ad oggi è del tutto incerta. Nelle intenzioni del club biancoceleste ci sarebbe quella di riprendere ma con le giuste precauzioni, ovvero: “allenandosi in gruppi di 2-3 persone con orari e spogliatoi diversi. A questo si aggiungerebbe un controllo preventivo e continuo della salute dei giocatori, da effettuare tramite tamponi e rilevazione della temperatura corporea”. No categorico di Damiano Tommasi, presidente dell’AIC.