La Lazio supera il Parma col brivido: Muriqi regala i quarti a Inzaghi

Simone Inzaghi Lazio-Bologna

Uno squillo di Vedat Muriqi consente alla Lazio di Simone Inzaghi di superare 2-1 il Parma e guadagnarsi l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia

BRIVIDO – Un colpo di testa di Muriqi, con deviazione del palo prima e del portiere Colombi poi, consente alla Lazio di Simone Inzaghi di battere il Parma, al 90′, e scongiurare il rischio dei tempi supplementari. I biancocelesti si guadagnano così l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia.

CRONACA – Il primo squillo è di marca Lazio con Muriqi che colpisce un palo in spaccata al 14′. Il centravanti kosovaro si ripete qualche minuto dopo, ma trova il portiere Colombi pronto a sbarrargli la strada. Al 22′, i biancocelesti colgono il secondo legno con Andreas Pereira. Preludio alla rete del vantaggio, che arriva al 23′ con un colpo di testa di Marco Parolo su assist proprio di Pereira. Nella ripresa, consueta girandola di cambi e ritmi che scemano progressivamente. All’83’, però, a sorpresa arriva il pareggio del Parma con Mihaila, che si invola a campo aperto e fredda Strakosha a tu per tu. La Lazio sembra stordita ma al 90′ arriva il primo goal in Italia di Vedat Muriqi, che corregge in rete un cross di Francesco Acerbi e regala a Simone Inzaghi la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia.