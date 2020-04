La Lazio ci riprova: senza il nuovo decreto riprendono gli allenamenti – GdS

Senza il nuovo decreto del Governo, Lazio subito in campo per la ripresa degli allenamenti, accontentato dunque – o almeno momentaneamente – il presidente Claudio Lotito. Di seguito la notizia riportata dalla “Gazzetta dello Sport”.

RIPRESA ALLENAMENTI – La Lazio vuole ripartire subito, e l’idea sarebbe quella di far riprendere gli allenamenti ai propri giocatori già dalla prossima settimana. Tutto però dipenderà dal novo decreto governativo che a breve confermerà o meno il divieto di poter svolgere attività sportiva professionale all’aperto. Nelle intenzioni della Lazio ci sarebbe quella di riprendere gli allenamenti rispettando dei programmi di sicurezza, proprio come fatto da quattro club in Germania (Borussia Dortmund, Lipsia, Wolfsburg, Augsburg).

