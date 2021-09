La Juventus soffre ma batte la Sampdoria: 3-2. Infortunio per Dybala

Seconda vittoria consecutiva per la Juventus di Allegri che si impone sulla Sampdoria per 3-2. Brutto infortunio per Dybala, costretto ad uscire nel primo tempo

BRIVIDO – Seconda vittoria consecutiva per la Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo la vittoria, sofferta, a La Spezia, i bianconeri vincono in casa contro un’ottima Sampdoria, con il punteggio di 3-2. Il vantaggio bianconero arriva al 10′ con Paulo Dybala abile a battere Audero da fuori area. Lo stesso argentino, qualche minuto dopo è costretto ad uscire, in lacrime, per un brutto infortunio. Il raddoppio della Juventus arriva al 43′: Bonucci segna il rigore concesso dall’arbitro Ayroldi per un tocco di mano di Murru. La Sampdoria però, sul finire della prima frazione accorcia le distanze con Yoshida su azione da corner. Nella ripresa arriva il 3-1 della Juventus: Kulusevski approfitta di un errore della difesa doriana e serve Locatelli che, a porta sguarnita, insacca. I doriani, sul finire di match, accorciano nuovamente le distanze con Candreva e provano a spaventare i bianconeri. Ma le speranze di rimonta sono vane e, la Juventus, coglie la seconda vittoria in campionato.