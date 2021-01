La Juventus si rialza, Cristiano Ronaldo ancora mattatore contro l’Udinese

Anche la Juventus apre il 2021 con una vittoria. Contro l’Udinese finisce 4-1, Cristiano Ronaldo firma una doppietta.

TRIS – La Juventus inizia il 2021 vincendo, spazzando via le negatività (sportive) pre-natalizie. L’Udinese a Torino parte in realtà forte, e al 10′ Rodrigo De Paul si vede annullare un gol per un tocco di mano a inizio azione. Poi si scatenano i bianconeri padroni di casa. Al 31′ Cristiano Ronaldo firma il vantaggio, con un destro potente da dentro l’area, su un disimpegno errato della difesa friulana. A inizio ripresa arriva il raddoppio, Federico Chiesa chiude un contropiede al 49′ con un bel diagonale, innescato ancora dal portoghese. Tre minuti dopo arriva il tris a firma di Aaron Ramsey, ma viene annullato per fallo del gallese sul portiere in uscita. Nessun problema per la Juventus, che al 70′ va ugualmente sul 3-0: azione quasi fotocopia, stavolta è Ronaldo a trovare il diagonale decisivo. Un risultato che potrebbe risultare bugiardo per gli ospiti, che oltre alla rete annullata colpiscono due volte la traversa. In pieno recupero Marvin Zeegelaar accorcia con un facile tap-in, trovando il gol della bandiera. Ma, a pochi secondo dal fischio finale, arriva il secondo gol stagionale di Paulo Dybala, con un tocco sotto in diagonale da dentro l’area. Andrea Pirlo sale così al quinto posto, a -1 dal Napoli.