La Juventus pianifica il ritorno dei tifosi allo stadio, c’Ã¨ una data – Rep

La Juventus pianifica il ritorno dei tifosi allo stadio, c'è una data

“Repubblica” riporta che la Juventus sta preparando il ritorno dei suoi tifosi allo stadio entro il finale di questa stagione.

OBIETTIVO RITORNO – La riapertura dell’Allianz Stadium questa sera per Juventus-Milan è il primo passo verso la normalità. I bianconeri però sono già orientati al prossimo step: accogliere nuovamente il pubblico. Di ufficiale ci sono solo le parole colme di speranza di Gravina. Di ufficioso ci sono le riunioni che ci sono intensificate alla Continassa negli ultimi giorni per pianificare il ritorno della gente sugli spalti. Almeno parzialmente.

LA DATA – L’ultimo decreto governativo conferma le porte chiuse, ma dopo poche giornate di campionato la situazione potrebbe cambiare. Anzi: c’è già una data, il 10 luglio, per riaprire almeno in parte ai tifosi. Il piano prevede un numero di posti sensibilmente ridotto rispetto alla capienza, per garantire il rispetto delle distanze.

PREPARATIVI – L’allestimento finale è ancora in fase di studio e verrà definito nei prossimi giorni. Ma intanto la Juventus e molti altri club sono al lavoro. Se da lunedì riaprono al pubblico teatri e cinema, il ritorno dei tifosi allo stadio sarà possibile già nel finale di questa stagione.