La Fiorentina rimonta il Sassuolo: 2-2 al Franchi. Vlahovic ancora a segno

Nell’anticipo delle 12:30 della diciottesima giornata di Serie A si sfidavano Fiorentina e Sassuolo. Pareggio in rimonta dei padroni di casa, guidati dal solito Vlahovic.

RIMONTA – Fiorentina-Sassuolo è il match che ha aperto la domenica di Serie A. Al “Franchi” i viola, strappano un pareggio in rimonta ai danni dei neroverdi guidati da Dionisi. Gli ospiti, infatti, si sono resi protagonisti di un ottimo primo tempo, chiuso sul punteggio di 0-2: ad aprire le marcature Scamacca che, su invito di Frattesi, è abile a battere da fuori area, con un preciso destro, l’incolpevole Terracciano al 32′ della prima frazione. Il raddoppio degli ospiti al 37′ con Frattesi che, su assist di Raspadori, corona col gol un contropiede micidiale. Nella ripresa, però, sale in cattedra Vlahovic: al 51′ il serbo batte Consigli su preciso assist di Torreira, trovando il suo diciassettesimo gol stagionale. Al 61′ arriva il gol del definitivo 2-2: è lo stesso Torreira, questa volta, ad andare in rete in tap-in, sfruttando la respinta goffa di Toljan.