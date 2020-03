La Figc avanza le sue richieste al governo, ecco le urgenze – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” riporta che la Figc ha inviato al governo un documento che include le richieste urgenti per risollevare il calcio.

RICHIESTE FATTE – La Figc ha trasmesso al Governo e al Coni il documento che contiene, per una parte, la stima dei potenziali danni provocati dal coronavirus, e, dall’altro, le richieste all’Esecutivo per gestire ed uscire dall’emergenza. Queste ultime sono divise tra urgenti e a medio termine. E ci si aspetta che le prime possano essere affrontate ed esaminate già la prossima settimana, tenuto conto che per la giornata di martedì è in calendario la discussione degli emendamenti per il decreto “Cura Italia”.

RICHIESTE URGENTI – Tra le urgenze, ci sono il riconoscimento dello stato di crisi per il settore calcistico, dovuto a cause di “forza maggiore”, la proroga delle concessioni d’uso degli impianti sportivi e la sospensione dei canoni di locazione, il differimento delle scadenze fiscali, contributive e assicurative. E’ stata inserita anche la proposta di cassa integrazione anche per i calciatori che guadagnano meno di 50 mila euro lordi. L’Aic non ha nascosto la sua perplessità, visto che si andrebbe al di sotto dei minimi federali, ma da via Allegri è stato spiegato che nel dettaglio delle cifre si entrerà in un secondo momento. Dalla cassa integrazione, ovviamente, non sarebbero toccati i giocatori di Serie A. E, infatti la Lega ha fatto sapere all’Aic che entro lunedì comunicherà «un piano collettivo per gli stipendi».

ALTRE RICHIESTE – Non fa parte delle richieste urgenti, invece, la creazione di un “Fondo Salva Calcio”. Per il quale la Figc, magari affiancata dal Credito Sportivo, destinerà delle risorse ad hoc e che avrà come scopo dare supporto ai club in crisi di liquidità.C he così potrebbero evitare il rischio di non riuscire a iscriversi ai campionati.