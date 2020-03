La Fifa gioca d’anticipo rispetto l’UEFA: rinviati match per Qatar 2022 – CdS

La FIFA, secondo quanto riportato oggi dal “Corriere dello Sport”, gioca d’anticipo rispetto l’UEFA – agevolato anche dal fatto che mancano ancora 2 anni -, e in soli tre giorni ha rinviato alcuni match per la qualificazione in vista del Mondiale Qatar 2022.

QUALIFICAZIONI RINVIATE – La FIFA in soli tre giorni ha rinviato già alcuni match asiatici e sudamericani validi per le qualificazioni verso Qatar 2022. Ieri sera è arrivato il comunicato dopo aver firmato la richiesta scritta da parte della CONMEBOL – equivalente sudamericano dell’UEFA – da parte di Alejandro Dominguez: “Per ora, dunque, niente da fare per sfide interessanti come sarebbero state Uruguay-Cile, Argentina- Ecuador, Cile-Colombia e Perù-Brasile, tutte in calendario a fine mese”. I match di qualificazione dunque sono stati rinviati a data da destinarsi, di sicuro la FIFA monitorerà la situazione con possibilità di disputarle già in estate, anche se l’emergenza Coronavirus è da tenere sotto controllo e ha chiaramente la priorità su tutto: “Ora Fifa e Uefa dovranno

trovare un modo per riprendere un dialogo interrotto complici alcune incomprensioni sul calendario internazionale e sul Mondiale per club che Zurigo ha varato (dovrebbe iniziare nel 2021) e che Nyon, appoggiata dall’Eca, osteggia. E siccome c’è da aff rontare tra gli altri temi pure quello degli agenti e delle loro commissioni, altra battaglia assai calda per Infantino, una maggiore coesione tra i due Governi la auspicano in tanti”.

Fonte: Corriere dello Sport.