Kutuzov: “In Bielorussia si gioca? Prima orgoglioso, ora sono preoccupato”

Vitali Kutuzov, ex giocatore della Sampdoria, nel corso di un’intervista rilasciata al “Il Secolo XIX” parla del campionato in Bielorussia, che nonostante l’emergenza Coronavirus (Covid-19) continua ad andare avanti.

IL CALCIO IN BIELORUSSIA – : In Bielorussia il calcio continua nonostante l’emergenza sanitaria, di questo ne ha parlato Vitali Kutuzov: «All’inizio ne ero quasi orgoglioso, negli ultimi tempi è cresciuta la perplessità. Con tutto il bene che voglio ai miei concittadini non posso pensare che tutto il mondo è stupido e noi i più furbi. Ora dico attenzione, guardiamoci un attimo intorno, mi viene il dubbio che a casa mia non abbiano capito la dimensione del problema».