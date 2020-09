Kurtic out, Parma chiede chiarimenti su squalifiche e liste: comunicato

Fabio Liverani (foto Dreamstime.com)

Con un comunicato ufficiale, il Parma ha annunciato che Kurtic non sarà a disposizione di Fabio Liverani neppure per la seconda giornata di Serie A contro il Bologna

COMUNICATO – Sul caso Jasmin Kurtic, escluso dal Parma anche contro il Bologna, seconda giornata del campionato di Serie A, il club crociato interviene con un una nota ufficiale sul proprio sito. “Il Parma Calcio 1913 richiede (dopo averlo fatto privatamente), un chiarimento ufficiale e vincolante alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e al Giudice Sportivo della Lega di Serie A circa le norme relative alle squalifiche e alle liste (che ricordiamo sono provvisorie fino al 6 ottobre, e quindi fino a quella data modificabili prima di ogni gara)“.

ZERO RISCHI – Il Parma quindi prosegue. “Dopo un accurato controllo per eccesso di zelo, abbiamo riscontrato che non esiste, infatti, una norma all’interno del C.U, 83/A del 20/11/2014, nelle N.O.I.F. e nel Codice di Giustizia Sportiva che spieghi in maniera chiara se un giocatore squalificato sconti la propria sanzione a seconda del suo inserimento o meno in lista. Allo stesso tempo il Parma Calcio, che non ha mai ricevuto alcuna comunicazione precisa in tal senso ma è venuto successivamente a conoscenza di un mero parere consultivo inviato alle sole Società partecipanti al Campionato di Serie A del 2015/2016 (e quindi non al Parma che militava in Serie D), non può permettersi alcun tipo di rischio“.