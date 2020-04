Kumbulla: “Serie A un sogno, Chiellini idolo! Voglio la Champions League”

Marash Kumbulla, difensore dell’Hellas Verona che in questa stagione si è messo in mostra attirando l’interesse di diversi club (anche dell’Inter), nel corso di un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera” racconta in breve la sua vita, i suoi progetti e il suo idolo.

CARATTERE – Marash Kumbulla parla del suo carattere: «Mio padre dice che sono troppo serio? Sono molto serio, è vero, ma solo quando serve. So anche divertirmi. Mio papà e il mister penso intendano semplicemente dire che sono maturo per l’età che ho».

GIOCARE IN A – Kumbulla si dice orgoglioso di giocare in Serie A, parlando del suo idolo Chiellini e non solo: «Giocare in Serie A? Penso sia il sogno di tutti: già è difficile arrivare in alto, farlo con la squadra con cui tutto è iniziato è indescrivibile. Giorgio Chiellini è un guerriero in campo, avevo il poster in camera: da sempre ammirato la sua grinta e voglia di migliorarsi. Il mio sogno? Giocare in UEFA Champions League. Juric? Trasmette molto bene le sue idee: sa quando c’è da caricare la squadra e quando c’è bisogno di allentare la presa. Lo ringrazierò sempre per la fiducia che mi ha dato, al pari del direttore sportivo Toni D’Amico, che è stato il primo a credere in me, anche nei momenti difficili che ho attraversato».

Fonte: Corriere dello Sport.