Kjaer: “Non c’è nessuno più forte del Milan! Dobbiamo puntare in alto”

Simon Kjaer Milan

Simon Kjaer, protagonista nella vittoria del Milan a Benevento, non ha nascosto le ambizioni dei rossoneri, nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di “Sky Sport”

OBIETTIVI – Il Milan cerca di nascondersi, come testimoniano le parole del suo allenatore Stefano Pioli. Ma i 37 punti in 15 partite proiettano inevitabilmente le ambizioni dei rossoneri verso traguardi impensabili ad inizio campionato: «Abbiamo avuto un po’ di fortuna oggi (contro il Benevento, ndr) – sostiene Simon Kjaer, tornato in campo dopo i recenti problemi fisici -. Siamo stati bene in campo, è stata una gara molto dura. Abbiamo fatto vedere il nostro spirito e la voglia di vincere. Siamo in un buon momento. Scudetto? Dobbiamo sempre pensare in grande, però uno dei punti di forza di questa squadre è che siamo consapevoli di non essere lì facilmente: bisogna lavorare e migliorare ogni giorno. Dobbiamo guardare dove possiamo migliorare. Siam messi bene mentalmente e abbiamo qualità. Secondo me non c’è nessuno più forte di noi, poi ogni partita è differente. Ma crediamo e pensiamo di poterle vincere tutte. Io sono danese e resto con i piedi per terra, ma la mentalità deve essere questa.»