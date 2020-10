Keita: “Ho giocato tanti derby in Italia, a Genova non è da meno”

Keita Baldé Diao Monaco

Keita Baldé, attaccante attualmente militante nella Sampdoria ma con una lunga militanza in Italia con le maglie di Inter e Lazio, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” del derby di Genova previsto in questo turno di campionato paragonandolo coi derby di Roma e Milano disputati nelle sue precedenti esperienze

TANTI DERBY ALLE SPALLE – Keita parla del derby di Genova paragonandolo coi derby disputati in passato con le maglie di Inter e Lazio: «Mi dicono che a Genova è un derby caldo sentito dalla città, ne ho sentito parlare come uno dei migliori derby in Italia. Lo sappiamo, non ci sono favoriti, si azzera tutto. I derby che ho giocato in Italia sono stati di alto livello e questo di domenica non è da meno».