Juventus, che umiliazione! Il Chelsea ridimensiona i bianconeri in Europa

Chelsea-Juventus, sfida della quinta giornata di Champions League, si è disputata allo Stamford Bridge di Londra. Il match si è concluso sul punteggio di 4-0 per la squadra di Tuchel.

BRUTTA SCONFITTA – Per il Gruppo H di Champions League si affrontano il Chelsea e la Juventus, entrambe già qualificate agli ottavi. La sfida è a senso unico. I padroni di casa trovano il vantaggio con una conclusione di Nathaniel Chalobah al 25′. Al 55′ arriva il raddoppio e porta la firma di Reece James che insacca la palla in rete con un forte destro incrociato in area. Dopo appena 3′ Callum Hudson-Odoi realizza il tris degli inglesi. Timo Werner chiude i conti al 95′ su assist di Hakim Ziyech. Il match si chiude con un 4-0 mai in discussione. Grazie a questo netto successo il Chelsea aggancia la Juventus a quota 15 punti e sale al primo posto per la differenza reti negli scontri diretti.