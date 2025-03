Juventus, gli ultras disertano la trasferta a Firenze: «Scempio, non meritate!»

La tensione tra la tifoseria organizzata della Juventus e la società bianconera non accenna a placarsi. Dopo giorni di proteste e cori contro la dirigenza e l’allenatore, gli ultras bianconeri hanno annunciato che non seguiranno la squadra a Firenze per la sfida di domenica sera contro la Fiorentina (che intanto è stata confermata).

SENZA TRASFERTA – La decisione degli ultras della Juventus è stata comunicata attraverso una nota diffusa sui social, in cui il gruppo ha espresso nuovamente il proprio malcontento per la gestione del club: “In casa il silenzio sarà sempre più assordante. E in trasferta a Firenze non ci saremo perché NON CI MERITATE!“. Recita il duro comunicato degli ultras juventini. La frattura tra il tifo organizzato e la società è evidente e si è accentuata dopo la pesante sconfitta per 0-3 contro l’Atalanta. Il crollo di Bergamo ha esasperato una situazione già tesa, con il gruppo di tifosi che da settimane critica apertamente la gestione del club. Nel messaggio, gli ultras bianconeri non risparmiano attacchi: “Non ci sono più parole per descrivere questo scempio. NON CI AVRETE MAI COME VOLETE VOI! LA JUVE SIAMO NOI“. Si legge nella parte finale della nota. Un chiaro segnale di protesta contro la società, il tecnico e la squadra, accusati di non essere all’altezza delle aspettative.

Juventus, una protesta che va avanti da settimane

CLIMA TESO – Le tensioni non sono una novità. Il primo comunicato di protesta era stato pubblicato prima della gara contro il Verona, vinta dai bianconeri allo Stadium, ma accompagnata da cori contro la società e l’allenatore Thiago Motta. Il pessimo risultato contro l’Atalanta ha ulteriormente aggravato il clima, portando gli ultras a prendere una posizione ancora più drastica in vista della trasferta a Firenze.