Juventus, tutto facile contro il Genoa. Cuadrado come Calhanoglu

Juventus e Genoa si sono affrontate all’Allianz Stadium per la sedicesima giornata di Serie A. Il match è stato vinto dai bianconeri per 2-0. Gol dalla bandierina per Cuadrado.

GOL OLIMPICO – Dopo la vittoria in trasferta contro la Salernitana, la Juventus ospita il Genoa reduce dalla pesante sconfitta casalinga contro il Milan. Nel primo tempo è Juan Cuadrado a sbloccare il match al 9′. L’esterno colombiano trova una perfida traiettoria direttamente dalla bandierina del calcio d’angolo, replicando il gol di Hakan Calhanoglu contro la Roma (vedi articolo). Nonostante i grandi interventi di Salvatore Sirigu, la squadra di Massimiliano Allegri trova comunque il raddoppio con un sinistro ad incrociare di Paulo Dybala all’82’. La Juventus vince 2-0 e sale a 27 punti in classifica, agganciando la Fiorentina e scavalcando la Roma. Il Genoa di Andriy Shevchenko resta invece inchiodato a 10. Zinho Vanheusden, giovane difensore in prestito dall’Inter, colleziona solo gli ultimi scampoli di gara, entrando al 73′ al posto di Mattia Bani.