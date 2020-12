Juventus, tutto facile con la Dinamo Kiev. Ma il Barcellona resta a +3

Condividi questo articolo

Andrea Pirlo Juventus

La Juventus batte 3-0 la Dinamo Kiev, in una partita mai in discussione. Per poter vincere il girone, però, i bianconeri dovranno superare con almeno tre gol di scarto il Barcellona al Camp Nou martedì prossimo, dato che i catalani hanno a loro volta trionfato in Ungheria.

NESSUNA DISCUSSIONE – La Juventus vince la quarta partita di cinque nel girone di Champions League. Facile 3-0 contro la più che modesta Dinamo Kiev, una delle peggiori squadre viste in questa fase finale. Dopo venti minuti a senso unico cross di Alex Sandro e colpo di testa di Federico Chiesa, con Georgiy Bushchan che si butta il pallone in porta da solo. È il primo gol con la Juventus del classe ‘97, l’ultimo l’aveva fatto in Inter-Fiorentina. A inizio ripresa, dopo che prima dell’intervallo i bianconeri rischiano, ci sono delle occasioni per arrotondare il risultato. Avviene al 57’: Chiesa sfugge via al suo diretto marcatore e mette forte in mezzo, Bushchan respinge e il rimpallo su Alvaro Morata favorisce Cristiano Ronaldo, che da mezzo metro realizza il suo gol numero 750 in carriera. Nove minuti dopo Chiesa partecipa al terzo gol bianconero, servendo Morata che si gira bene in area e piazza il tris. Nell’altra partita del girone distanze confermate: 0-3 del Barcellona al Ferencvaros. La Juventus, che sabato avrà il derby col Torino, mercoledì dovrà vincere con almeno tre gol di scarto al Camp Nou per assicurarsi il girone.