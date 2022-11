Juventus, trovati documenti di Cherubini su presunte plusvalenze artificiali

Calcio e Finanza riporta che i finanzieri del nucleo di polizia economica di Torino hanno trovato dei documenti a nome di Federico Cherubini e una scritta particolare

DOCUMENTI PARTICOLARI – I finanzieri del nucleo di polizia economica di Torino, nelle loro indagini sulle plusvalenze fittizie della Juventus, avrebbero trovato dei documenti a nome di Federico Cherubini, attuale DS dei bianconeri. Su questi documenti vi è una scritta particolare: “Eccessivo ricorso a plusvalenze artificiali.” Cherubini, che al momento non è indagato, agli interrogatori avrebbe dato una spiegazione quasi opposta. Il DS ha infatti affermato che quel manoscritto era in realtà un promemoria in vista di un incontro che doveva avere con Paratici, in cui si sarebbe parlato di calcio e non di finanza e bilanci. Il DS, infine, ha affermato che la Juve avrebbe seguito uno schema identico a quello di tutte le altre società intese come comparto calcio.