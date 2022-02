Juventus-Torino 1-1, Belotti risponde a de Ligt. Allarme fisico per Dybala

Termina 1-1 Juventus-Torino, anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. Una rete per tempo allo Stadium, apre i giochi de Ligt, poi pareggia Belotti. Dybala fuori per infortunio

PARITÁ − Derby della Lanterna molto equilibrato con un Torino, che nonostante il momento negativo con due sconfitte consecutive, gioca a viso aperto contro la Juventus allo Stadium. Pronti-via e i bianconeri sfiorano il gol del vantaggio con una conclusione di Adrien Rabiot, che si spegne di poco al lato alla sinistra di Milinkovic Savic. La squadra di Massimiliano Allegri sfrutta il buon avvio di gara e al 13′ passa in vantaggio. Corner di Cuadrado e puntale incornata di Matthijs de Ligt per l’1-0 bianconero. Tanto fraseggio nel primo tempo per il Torino che a parte qualche folata di Brekalo non riesce ad impensierire più di tanto Szczesny. Nella ripresa, i granata partono bene e al 50′ sfiorano il gol con una bella conclusione di Rolando Mandragora, bravo il portiere polacco a deviare in angolo. L’occasione dell’ex bianconero è soltanto il preludio di cosà succederà qualche minuto più tardi. Minuto 62, grande suggerimento in area di Brekalo e Andrea Belotti con un preciso rasoterra pareggia i conti. Nel finale, intensità alta ma pochi brividi per entrambi i portieri. Nella Juventus, da registrare anche l’infortunio di Paulo Dybala al 54′.