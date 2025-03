Juventus-Thiago Motta, rottura imminente? Già pronto il sostituto!

La Juventus sta vivendo delle ore difficili e la società è in dubbio sul futuro dell’allenatore in carica, ossia Thiago Motta. Potrebbero essere le ultime ore da mister bianconero per l’italo-brasiliano.

ROTTURA – Le ultime sconfitte di Thiago Motta al timone della Juventus pare abbiano lasciato un segno indelebile nella società, che sta valutando di cambiare immediatamente allenatore. Il 4-0 con l’Atalanta prima, il 3-0 con la Fiorentina poi, sono le ultime gocce che hanno fatto traboccare un vaso già rotto dopo l’eliminazione dalla Champions League con il PSV. Thiago Motta è sul punto di lasciare il club bianconero, che ha già pronto il sostituto.

NUOVO ALLENATORE – Tra i nomi considerati dai bianconeri ci sono Roberto Mancini e Igor Tudor. L’ex Inter vorrebbe un contratto fino a fine stagione con obbligo di rinnovo in caso di quarto posto. Ciò blocca la Juventus, che invece preferisce l’altro per la sua disponibilità a lasciare l’opzione di rinnovo al club senza alcun tipo di obbligo. La dirigenza vorrebbe avere la libertà di valutare a fine stagione chi potrebbe essere l’allenatore per la prossima stagione, senza commettere gli errori fatti in questa. Caos indicibile intorno alla Juventus, che non esonera un allenatore a stagione in corso dal 2009/2010. La rottura con Thiago Motta è imminente, nelle prossime ore il mister dovrebbe salutare senza nemmeno disputare la partita con il Genoa di prossima settimana.

fonte: gianlucadimarzio.com