Juventus, tegola per un giocatore in prestito: arrestato in Olanda!

Brutta notizia per la Juventus: uno dei suoi giocatori in prestito, infatti, è stato arrestato in Olanda. Si tratta nientemeno che di Mohamed Ihattaren, al momento all’Ajax, come riportato dal quotidiano de Telegraaf.

ARRESTO – Continua ad andare in discesa la carriera di Mohamed Ihattaren, 20enne talentuoso trequartista che sembra però essersi perso ancora prima di iniziare. Acquistato dalla Juventus dal PSV nel 2021 e girato in prestito alla Sampdoria, il giocatore aveva deciso di tornare in Olanda per non meglio precisati motivi familiari. Ora all’Ajax, il giocatore è tornato a far parlare di sé. Secondo le notizie che arrivano dall’Olanda, infatti, Ihattaren sarebbe stato arrestato dopo una denuncia per minacce. Una tegola per la Juventus.