Juventus, che dietro-front: via dalla Superlega! Rischio stangata UEFA

Non c’è pace in casa Juventus, dopo i procedimenti penali che hanno visto la squadra prendere dieci punti di penalizzazione in classifica e la minaccia della UEFA di una squalifica dalle coppe europee. Ora il club torinese si prepara a lasciare la Superlega proprio per evitare un’ulteriore stangata.

DIETRO-FRONT – Ribaltone in casa Juventus, con la dirigenza che sta provando a salvare il salvabile e minimizzare i danni dopo i molteplici procedimenti giudiziari che hanno colpito il club in stagione. Secondo il quotidiano spagnolo AS, infatti, il dirigente bianconero Maurizio Scanavino ha inviato una lettera a Real Madrid e Barcellona manifestando l’intenzione di abbandonare il progetto Superlega. Il motivo? La UEFA avrebbe minacciato la Juventus con una vera e propria stangata: cinque anni di squalifica dalle coppe. Il che sarebbe una catastrofe sportiva ed economica per i bianconeri che avrebbero quindi deciso di fare dietro-front.

Fonte: AS.com