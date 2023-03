La Juventus fa suo il primo round: Friburgo regolato da Di Maria

Termina 1-‘0 Juventus-Friburgo con rete decisiva di Di Maria. Match che si sblocca nella ripresa. Ritorno degli ottavi di Europa League tra sette giorni in Germania

PRIMO ROUND − Allo Stadium va in scena Juventus-Friburgo, andata degli ottavi di finale di Europa League. Equilibrio per quanto riguarda il palleggio, meno nelle occasioni da gol. I bianconeri si fanno preferire sfiorando il gol prima al 12′ con Rabiot e poi con Cuadrado al 18′: bravo Flekken a dire di no. Allo scadere del primo tempo è ancora il colombiano, questa volta dalla distanza, ad impensierire i tedeschi. Nella ripresa, la Juventus parte ancora forte e al 53′ va in vantaggio con Di Maria, che insacca su assist di Kostic. I tedeschi però reagiscono e nove minuti più tardi trovano addirittura il gol del pareggio con Holer. Rete annullata dopo revisione al Var per tocco di mani di Ginter. Nel finale, è Grifo a scuotere ancora i suoi ma la sua punizione sorvola la traversa.