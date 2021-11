Juventus sotto accusa, inchiesta plusvalenze: cosa rischiano i bianconeri – SM

Juventus sotto accusa per quanto riguarda il presunto reato di falso bilancio (vedi articolo). Sportmediaset fa il punto della situazione spiegando cosa rischierebbero a livello sportivo i bianconeri per l’inchiesta plusvalenze.

INCHIESTA – Senza entrare nel merito delle accuse, Sportmediaset spiega quali potrebbero essere le conseguenze a livello sportivo per la Juventus. Analizzando situazioni analoghe, di inchieste passate, nel 2018 al Chievo Verona furono assegnati 3 punti di penalizzazione per “reiterata violazione ed elusione delle norme di prudenza e correttezza contabile” ma gran parte dell’impianto dell’accusa, che ne aveva chiesti 15, fu di fatto respinto. Il rischio a livello sportivo, specifica Sportmediaset, se i reati verranno approvati, sembra dunque quello di una multa o lieve penalizzazione, a meno che non venga dimostrata una sorta di “alterazione” ai fini dell’iscrizione al campionato.

Fonte: Sportmediaset